Киноафиша
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Косшы
Kinoplexx Kosshy
г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, KZ
10:30
от 2200 ₸
16:30
от 2600 ₸
2D, RU
14:30
от 2600 ₸
18:30
от 3000 ₸
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
