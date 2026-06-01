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Киноафиша Фильмы Бишарашки в Индии: В поисках мамы Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Кокшетау 25 июня 2026

Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 25 июня 2026 в Кокшетау

Билеты
Вся информация о фильме
ср 24 чт 25
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, KZ
11:40 от 2400 ₸ 13:20 от 2400 ₸ 15:00 от 2800 ₸ 16:40 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸ 20:00 от 3200 ₸ 21:40 от 3200 ₸ 23:20 от 2800 ₸
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