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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Кокшетау 14 июня 2026

Расписание сеансов Папасының қызы, 14 июня 2026 в Кокшетау

Билеты
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Сегодня 13 Завтра 14
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, KK
15:20 от 2800 ₸
2D, KZ
12:40 от 2400 ₸ 14:20 от 2800 ₸
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