Меню
Киноафиша
Кокшетау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Пассажир
Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Кокшетау
7 июня 2026
Расписание сеансов Пассажир, 7 июня 2026 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
19:20
от 3200 ₸
20:20
от 3200 ₸
21:30
от 3200 ₸
22:30
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пассажир
Отзывы
2026, США, ужасы
Мортал Комбат 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, фэнтези, фантастика, экранизация , приключения
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Паранормальное явление. Сеул
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы
Супер Марио: Галактическое кино
Рецензия
Отзывы
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
«Не оторваться до финальной части»: фанаты трукрайма будут в восторге от этого мини-сериала — основано на реальных событиях
Почему Сулеймана называют Великолепным везде, но только не в Турции: на родине у султана не такое крутое прозвище
На уровне «Острова проклятых»: 4 фильма с настолько неожиданными поворотами, что такое даже предположить нельзя
Пошли по пути «Твин Пикса»: 3 громких сериала, которые просто исчезли — их не отменили, но и не продлили
Помните, как Шурик усыпил пса в «Операции "Ы"…»? А зачем он вообще с собой носил снотворное?
Эти 2 непредсказуемых фильма сделают вечер крайне напряженным: интрига на высоте, а развязка шокирует
Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге
«Иронию судьбы» видел каждый второй, а эти роли в советском кино запомнили только профи — проверьте и вы свою память (тест)
Уже устали от «Великолепного века»: эти 4 исторических дизи намного круче истории Хюррем и Сулеймана
Хотели услышать Высоцкого, а получили Вертинского: тайна культовой сцены «Места встречи изменить нельзя» раскрыта
Золотые, черные, красные: объясняем, почему глаза вампиров из «Сумерек» постоянно меняют цвет
«Мы ничего не нашли о Джеке»: эта безумная теория о «Титанике» рушит всю любовную линию Розы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667