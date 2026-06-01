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Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 2026 в Кокшетау
28 июня 2026
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 28 июня 2026 в Кокшетау
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Alem
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, RU
12:40
от 1500 ₸
15:10
от 1800 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
10:40
от 2400 ₸
В прокате
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