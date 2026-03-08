8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра

Одна серия — всего 30 минут: 3 российских сериала с идеальным форматом для вечернего марафона

Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан

В жизни не все так радужно: что стало с красавицами из советских сказок — Настенька, Царевна-Лебедь, Варвара-краса

Рыдать будут все: многие пропустили этот «слезный» фильм с Колесниковым, а у него рейтинг 7,3 и несколько Гран-при

Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State

Все сериалы пересмотрели, рассказываю, почему стоит посмотреть «Черный список» — будет держать в напряжении своей интригой

Наконец-то в «Игре престолов» покажут тот самый «Черный ужас»: его боялись все в Вестеросе — от мала до велика

Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света

От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»