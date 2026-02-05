Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бiр түп алма ағашы Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Кокшетау

Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Кокшетау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бiр түп алма ағашы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, KK
16:50 от 2800 ₸
2D, KZ
15:50 от 2800 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше