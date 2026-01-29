Меню
Киноафиша
Кокшетау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Қолымнан ұста
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Кокшетау
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
29
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қолымнан ұста»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, KK
15:40
от 2800 ₸
19:20
от 3200 ₸
2D, KZ
14:40
от 2800 ₸
18:20
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гренландия 2: Миграция
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667