Киноафиша
Фильмы
Қызым
Расписание сеансов Қызым, 2026 в Кокшетау
12 февраля 2026
Расписание сеансов Қызым, 12 февраля 2026 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қызым»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, KK
15:20
от 2100 ₸
2D, KZ
14:20
от 2100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
