Фильмы
Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
13
Формат сеанса
Все
KK
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Alem
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, RU
23:20
от 1600 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, KK
02:20
от 1700 ₸
2D, KZ
01:20
от 1700 ₸
