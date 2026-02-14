Меню
Фильмы
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Кокшетау
15 февраля 2026
Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 15 февраля 2026 в Кокшетау
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, KK
15:10
от 2800 ₸
17:10
от 2800 ₸
21:10
от 3200 ₸
23:10
от 3200 ₸
00:20
от 3200 ₸
01:10
от 2800 ₸
2D, KZ
12:10
от 2400 ₸
14:10
от 2800 ₸
16:10
от 2800 ₸
18:10
от 3200 ₸
19:10
от 3200 ₸
20:10
от 3200 ₸
22:10
от 3200 ₸
23:20
от 3200 ₸
00:10
от 2800 ₸
