Меню
Киноафиша
Кокшетау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Шәй в большом городе
Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Кокшетау
Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Шәй в большом городе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Alem
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D
23:55
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Доа или Ишил? В 115 серии «Клюквенного щербета» снова взорвут «бомбу» — один из Уналов на яхте выжил
Кого еще озвучивал Бурунов, кроме Леонардо Ди Каприо: в списке есть и Грю из «Гадкого Я», и Депп в «Фантастических тварях»
«У Гайдая боли нет»: почему Крыжовникову не льстит, когда его сравнивают с культовым советским режиссером
Прошло 15 лет, а этот сериал снова в топах по просмотрам: даже тогда критики считали его жестоким, а зрители оценили на 88%
Кис-кис, мяу! Угадайте, из каких 5 советских фильмов эти кадры с кошками — справятся только настоящие знатоки
Нолан так тонко намекнул на случившееся, что поняли только самые внимательные: речь про эту незаметную деталь в «Интерстелларе»
Кто настоящий отец Джона Коннора? В Сети вычислили, что это не Кайл Риз
Если не хотите пропасть на полгода, смотрите эти 3 турецких сериала: серий мало, зато страсти кипят, как в долгоиграющих хитах
У «Алиты» рейтинг 7,3, но Кэмерон верит в успех этой истории: у культового аниме будет продолжение – сразу после третьего «Аватара»
Ненавидела все волшебное, но от бедного сироты не отказалась: почему Петунья Дурсль все-таки приняла Гарри в семью
Зрители считают, что главный герой «Дюны» — Пол Атрейдес, но это не так: настоящий лидер все время был в тени и дергал за ниточки
Галадриэль поцеловала Гэндальфа, и фандом сразу додумал роман: но что на самом деле было между ними — разбираемся
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667