Фильмы
Магическая битва: Казнь
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 2025 в Кокшетау
16 декабря 2025
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 16 декабря 2025 в Кокшетау
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
15
Завтра
16
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Магическая битва: Казнь»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Alem
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, RU
11:10
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
