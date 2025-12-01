VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали

Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы

Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом

После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году

Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов

В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком

Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины

Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее

«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей

Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее

За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего