Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Мужские правила моего деда Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 2025 в Кокшетау

Расписание сеансов Мужские правила моего деда, 2025 в Кокшетау

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мужские правила моего деда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinema Alem г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, RU
15:40 от 1800 ₸ 18:10 от 2000 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше