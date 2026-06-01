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Киноафиша Фильмы Давление Расписание сеансов Давление, 2026 в Кокшетау 24 июня 2026

Расписание сеансов Давление, 24 июня 2026 в Кокшетау

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 24 чт 25
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
12:50 от 1900 ₸ 14:50 от 2100 ₸ 15:50 от 2100 ₸
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