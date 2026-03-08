Меню
Невеста!
Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Кокшетау
9 марта 2026
Расписание сеансов Невеста!, 9 марта 2026 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Невеста!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
13:50
от 2400 ₸
14:50
от 2400 ₸
20:50
от 3200 ₸
21:50
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Хамнет: История, вдохновившая Гамлета
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
