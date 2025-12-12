Меню
Киноафиша
Кокшетау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Волчок
Расписание сеансов Волчок, 2025 в Кокшетау
Расписание сеансов Волчок, 2025 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Волчок»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Alem
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, RU
21:35
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Эти 5 хитов НТВ закрыли слишком рано: зрители годами ждут возвращения не только Шилова, но и этих легенд
Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»
«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер
Ба до того, как стала Ба: в декабре Okko запускает сериал о детстве культовой бабушки Манюни
Сериал «Лихие» умолчал главное: как Юра Краб бросил вызов «Общаку» и почему остался жив
«Я уеду жить … к Крошу!»: посмотрите на эти песни — они из «Смешариков» или это шансон? Тест для тех, у кого отличная интуиция
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится
Думали, что это отсылка к истории Брагина и Шибанова? На самом деле у названия «Шального отдела» другой смысл
«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории
«Очень странные дела» точно станет сериалом года, только премий ему не видать: кинокритик объяснила, почему хит проигнорировали на «Золотом глобусе»
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео)
Почти 90-60-90: фигура Варлей на момент съёмок в «Кавказской пленнице» в цифрах — модели тихо плачут в сторонке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667