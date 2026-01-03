Меню
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Кокшетау
4 января 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 4 января 2026 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
11:20
от 2400 ₸
13:30
от 2400 ₸
14:30
от 2400 ₸
15:40
от 2800 ₸
16:40
от 2800 ₸
17:50
от 2800 ₸
18:50
от 2800 ₸
19:50
от 3200 ₸
20:50
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
