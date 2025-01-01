Меню
Киноафиша Фильмы Чебурашка 2 Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Кокшетау 1 января 2026

Расписание сеансов Чебурашка 2, 1 января 2026 в Кокшетау

Cinema Alem г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D
12:00 от 1500 ₸ 14:00 от 1800 ₸ 16:00 от 2000 ₸ 18:00 от 2000 ₸ 20:00 от 2000 ₸ 22:00 от 2000 ₸
Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
13:30 от 2400 ₸ 14:30 от 2400 ₸ 15:40 от 2800 ₸ 16:40 от 2800 ₸ 17:50 от 2800 ₸ 18:50 от 2800 ₸ 19:50 от 3200 ₸ 20:50 от 3200 ₸ 22:10 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
