Меню
Киноафиша
Кокшетау, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Мортал Комбат 2
Расписание сеансов Мортал Комбат 2, 2026 в Кокшетау
14 июня 2026
Расписание сеансов Мортал Комбат 2, 14 июня 2026 в Кокшетау
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Мортал Комбат 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
13:20
от 1900 ₸
14:20
от 1900 ₸
19:30
от 2300 ₸
20:30
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Супер Марио: Галактическое кино
Рецензия
Отзывы
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Мортал Комбат 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, фэнтези, фантастика, экранизация , приключения
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Даже у трилогии «Властелин колец» был существенный изъян: Джексон лишил Фродо важнейшей сцены — знают лишь читатели
Почему Барбаросса в «Великоленом веке» говорил Сулейману, что у него нет семьи? В итоге его дочь стала женой Мустафы
Хёрли появился в церкви, а значит, умер, но что же стало с Островом? Эта загадка дает шанс для перезапуска «Остаться в живых»
Не только «Маша и Медведь»: 5 настолько хороших российских мультсериалов, что их даже выкупил Netflix
Эти 3 сериала Paramount+ легко можно осилить в выходные: начнете в пятницу и закончите с финальными титрами
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?
До уровня «Невского» не дотягивает, но посмотреть стоит, чтобы узнать : а как быстро вы угадаете, кто убийца в этом детективе НТВ?
Точно недетская драма: что случилось с мамой Адриана в мультике «Леди Баг и Супер-Кот»
Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты
Сняли за 52 млн, а получили 355: «Интерстеллар» нервно курит в сторонке рядом с самым реалистичным фильмом о космосе
Штирлиц зашел в уборную разведуправления — и увидел там кран из СССР: что ещё советского проскользнуло в «17 мгновениях весны»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри боевики в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667