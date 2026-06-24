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Киноафиша Фильмы Властелины Вселенной Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Кокшетау 25 июня 2026

Расписание сеансов Властелины Вселенной, 25 июня 2026 в Кокшетау

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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
18:10 от 2300 ₸ 19:10 от 2300 ₸
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