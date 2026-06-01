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Властелины Вселенной
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Кокшетау
24 июня 2026
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 24 июня 2026 в Кокшетау
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»?
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
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20:50
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20:50
от 400 ₸
Cinema Alem
г. Кокшетау, ул. Куйбышева, 34
2D, RU
10:00
от 1200 ₸
11:25
от 1200 ₸
Kinoplexx 6 Rio
г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
16:00
от 2100 ₸
17:00
от 2100 ₸
18:40
от 2300 ₸
19:40
от 2300 ₸
21:20
от 2300 ₸
22:20
от 2300 ₸
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