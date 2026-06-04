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Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 2026 в Караганде
8 июня 2026
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 8 июня 2026 в Караганде
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Как купить билеты на сеанс фильма «Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, KZ
15:05
от 800 ₸
20:35
от 800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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