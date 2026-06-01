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Пассажир
Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Караганде
15 июня 2026
Расписание сеансов Пассажир, 15 июня 2026 в Караганде
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»?
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Время сеанса
20:50
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Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
15:15
от 800 ₸
20:20
от 800 ₸
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