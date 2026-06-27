Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 2026 в Караганде
29 июня 2026
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 29 июня 2026 в Караганде
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
27
Завтра
28
пн
29
вт
30
ср
1
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
10:00
от 800 ₸
13:15
от 800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Бишарашки в Индии: В поисках мамы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Супергёрл
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Ночной бизнес
Отзывы
2026, США / Австралия, боевик, триллер, комедия
Колония
Рецензия
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, триллер
Сначала «Чай, кофе, потанцуем», а потом тест: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с напитками
Эти 3 существа в мире Средиземья были страшнее самого Саурона: даже Толкин предпочел скрыть всю правду о них
658,8 миллиона долларов — и это не сборы, а бюджет: титул самого дорогого фильма в истории отобрал у «Звездных воин» этот проект
Эти 3 зарубежных сериала показали Вторую мировую войну без прикрас: трилогия Спилберга и Хэнкса — самый свежий вышел в 2024 году
Эти 3 новых сериала НТВ могли затеряться на фоне «Первого отдела», и зря: одни из лучших новинок 2026 года
Первый взгляд на сериал «Полдень» с Матвеевым и Колокольниковым: такой экранизации Стругацких в России еще не было
Сериалы НТВ и хиты турдизи, подвиньтесь, у ИВИ новый фаворит: лидером по просмотрам неожиданно стал тру-крайм фильм
Если сам Цискаридзе рекомендует этот западный сериал, его обязательно стоит включить: тем более у него рейтинг на IMDb — 8,3
«Я на солнышке лежууу» и этот тест прохожууу: вспомните 6 фильмов СССР по пляжам в кадре
«Первый отдел» хорош, но в рейтинге зрителей лидирует совсем другой сериал НТВ: и рейтинг у него высокий — 8,6
Сможете узнать 5 советских фильмов по героиням в косынках? Этот тест только кажется простым
Коржик, Карамелька и Компот спасаются от жары только таким напитком: готовить просто — записывайте рецепт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667