Киноафиша Фильмы Тәубе Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Караганде 25 января 2026

Расписание сеансов Тәубе, 25 января 2026 в Караганде

Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, KZ
11:20 от 2200 ₸ 22:05 от 2600 ₸
Sary Arka cinema Таир г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, KZ
11:50 от 2600 ₸ 19:40 от 3400 ₸
Сары-Арка 3D г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
13:45 от 2400 ₸ 21:25 от 2600 ₸
