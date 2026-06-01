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Шевели перьями
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Караганде
22 июня 2026
Расписание сеансов Шевели перьями, 22 июня 2026 в Караганде
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
10:00
от 800 ₸
15:00
от 800 ₸
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