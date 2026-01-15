Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Гипноз
Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Караганде
Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Караганде
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Косшы
Сегодня
15
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx Kosshy
г. Косшы, ул. Республики, 11 (2 этаж)
2D, KK
23:00
от 3000 ₸
2D, KZ
22:00
от 3000 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Сахарная фабрика
Отзывы
2025, Индонезия, ужасы, триллер
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня
Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
С черной формой СС «17 мгновений весны» прокололись по-крупному: зрители до сих пор обсуждают этот исторический ляп
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен»
Даже такие сложные истории, как «Дюна», ожили на экране: 5 фильмов, основанных на «не экранизируемых» книгах
Даже жертву Оди в конце обесценили: 3 персонажа «Очень странных дел», которым сделали ужасный финал
Ждем не только «Первый отдел» и «Невский»: какие сериалы готовят к продолжению Wink, START, Кинопоиск и СТС в 2026-м
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?
Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667