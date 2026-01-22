Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Без лица Расписание сеансов Без лица, 2025 в Караганде

Расписание сеансов Без лица, 2025 в Караганде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Без лица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Sary Arka cinema Таир г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
21:50 от 3400 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Без лица
Без лица
2025, Южная Корея, драма, детектив, триллер
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше