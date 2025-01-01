Меню
Фильмы
Охота на розового зайца
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Караганде
4 января 2026
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 4 января 2026 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
1
пт
2
сб
3
вс
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота на розового зайца»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, RU
23:55
от 2600 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
22:20
от 2600 ₸
23:55
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
