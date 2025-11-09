Меню
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Караганде 9 ноября 2025

Расписание сеансов Gold'n Рахат, 9 ноября 2025 в Караганде

Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, KZ
17:45 от 2600 ₸
Sary Arka cinema Таир г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, KZ
12:20 от 1500 ₸ 15:50 от 1500 ₸ 19:30 от 1500 ₸ 21:40 от 1500 ₸ 23:30 от 1500 ₸
Сары-Арка 3D г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
14:00 от 2400 ₸ 22:25 от 2600 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Пушистые каникулы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
