Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Караганде
25 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 25 ноября 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, KZ
12:15
от 800 ₸
18:00
от 800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
Чем закончился сериал «Константинополь» и будет ли второй сезон: в деле Нератова и баронессы поставлена точка
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
«Панфилов опять кривляется, а сценаристы перегибают»: второй сезон «Акушера» на НТВ зрители смотрят, скрипя зубами
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
За 1 минуту объясняем, чем закончился сериал «Камбэк» с Петровым: раскрываем секреты прошлого Компота
Почему Т-800 в первом «Терминаторе» смог остановить только пресс: разобрали финал культового боевика по косточкам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667