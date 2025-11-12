Меню
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Караганде
12 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 12 ноября 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, KZ
19:30
от 1400 ₸
21:35
от 1400 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
12:00
от 1400 ₸
15:40
от 1400 ₸
19:40
от 1400 ₸
21:45
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
