Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Караганде
29 октября 2025
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 29 октября 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
28
Завтра
29
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, KZ
13:50
от 1400 ₸
21:30
от 1400 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
10:10
от 1400 ₸
17:45
от 1400 ₸
21:50
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Не просто питомцы: кем на самом деле были лютоволки из «Игры престолов» и откуда они пришли
Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца
Отличная замена турдизи и мыльным операм: дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии
3 мощных вестерна, которые нужно посмотреть на Netflix прямо сейчас: Тарантино за камерой, Камбербэтч в седле, Иствуд — как всегда сам по себе
Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года
Сериал от автора «Во все тяжкие» и другие фантастические премьеры ноября, которые нельзя пропустить
«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы
«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса»
Уморительные фильмы-пародии на «Терминатора», которые позволят скоротать вечер-другой: последний в списке — настоящий шедевр абсурда
8 турецких мини-сериалов без затяжных страданий — только эмоции, Стамбул и идеальные финалы
«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667