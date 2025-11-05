Меню
Бақыт құшағында
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Караганде
5 ноября 2025
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 5 ноября 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, KZ
11:50
от 1400 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
20:15
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
