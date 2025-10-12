Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Болған оқиға
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Караганде
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, KZ
10:30
от 2200 ₸
17:50
от 2600 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
11:20
от 2200 ₸
18:10
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»
Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется
Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах
«Побег из Шоушенка» солгал нам всем: тайна преступления Реда, о которой Фрэнк Дарабонт решил умолчать в кино
В Сеть слили продолжительность серий 5 сезона «Очень странных дел»: кажется, Netflix превратил сериал в киноэпопею
Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России
Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном
Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами
«Я залпом за 1 неполный день его просмотрела и была в восторге!»: этот сильный мини-сериал Netflix невозможно выключить после первого эпизода
«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала
Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667