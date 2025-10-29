Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Джунглилау
Расписание сеансов Джунглилау, 2025 в Караганде
29 октября 2025
Расписание сеансов Джунглилау, 29 октября 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Джунглилау»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
15:20
от 800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Потребовал с Таноса жертву, но для чего? Уникальные силы Камня Души так и не раскрыли в «Войне бесконечности»
Танос в «Мстителях» «стер» не только половину Вселенной, но и главного врага Супермена: в новых фильмах DC он так и не появится
«Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика
«Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме
3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой
«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще?
Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная
НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец
«Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич»
Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667