Киноафиша
Фильмы
Сытый и голодный
Расписание сеансов Сытый и голодный, 2025 в Караганде
11 октября 2025
Расписание сеансов Сытый и голодный, 11 октября 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Сарыжайлау 3D
г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, KZ
10:00
от 800 ₸
17:55
от 800 ₸
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
