Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ифрит 2 Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Караганде

Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Караганде

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ифрит 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, RU
23:50 от 2600 ₸
Сары-Арка 3D г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, KZ
16:20 от 2600 ₸ 23:55 от 2600 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах
Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами
Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»
Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире
В Сеть слили продолжительность серий 5 сезона «Очень странных дел»: кажется, Netflix превратил сериал в киноэпопею
Вероятность 60%: ИИ рассказал, как погибнет человечество — все предсказано в этом фильме 2015 года
«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала
Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном
Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России
«Я залпом за 1 неполный день его просмотрела и была в восторге!»: этот сильный мини-сериал Netflix невозможно выключить после первого эпизода
«Побег из Шоушенка» солгал нам всем: тайна преступления Реда, о которой Фрэнк Дарабонт решил умолчать в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше