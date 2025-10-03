Меню
Киноафиша Фильмы Qaitadan Расписание сеансов Qaitadan, 2025 в Караганде

Расписание сеансов Qaitadan, 2025 в Караганде

Сарыжайлау 3D г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, KZ
11:30 от 800 ₸ 16:55 от 800 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
