Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Агент & Irbis Расписание сеансов Агент & Irbis, 2025 в Караганде 11 октября 2025

Расписание сеансов Агент & Irbis, 11 октября 2025 в Караганде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Агент & Irbis»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Сарыжайлау 3D г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
22:15 от 800 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями
НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк
Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины
Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериалы называют одновременно интригующим и скучным – как так?
Хитрее, чем Казанова: в 3 сезоне хита сам герой Антона Хабарова станет жертвой
«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал
Маленький призрак разума: что за девочка в фильме «Август» является Алехину?
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?
У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше