Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии

Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых»

Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера

Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это

№2 испугал и потряс 99 критиков из 100: 3 мистических триллера Netflix с неприлично высокими рейтингами

Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две

Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили

Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну

«Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли

Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена

Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»?