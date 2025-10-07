Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тот самый Расписание сеансов Тот самый, 2025 в Караганде 7 октября 2025

Расписание сеансов Тот самый, 7 октября 2025 в Караганде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 ср 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тот самый»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Сарыжайлау 3D г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
13:50 от 800 ₸ 22:15 от 800 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
После «Первого отдела» и «Невского» зрители не ожидали — но «ПИН-код» на НТВ попал в точку: «Таких фильмов нужно больше»
Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок?
От «Хрустального» до «Душегубов» и «Фишера»: психолог объяснила, почему зрители залипают на сериалы про маньяков
Пока зрители восхищались золотом Эребора, Толкин перевернулся в гробу: почему «драконья болезнь» Дубощита из «Хоббита» — красивая ложь
И на Netflix бывает проруха: «мерзко и банально» — это самое безобидное, что написали о новом сериале с 29% на RT
Пока вы смеялись над Крошем, у Совуньи и Кар-Карыча кипели совсем недетские страсти: мультсериал стал неожиданно 18+
Мустафа встал из гроба, а призрак Ибрагима преследует Сулеймана: ИИ превратил «Великолепный век» в хоррор — смотрели бы такое?
В нем нет звезд, но смотрят миллионы: этот фильм не покидает топ Netflix уже 4 месяца — теперь все ждут продолжения
Основано на реальных событиях: мы знаем, что в это сложно поверить, но сюжеты этих 4 фильмов вовсе не выдумка
«Брось банан, у нас погоня!»: НТВ снимает продолжение детективного сериала, который уже стал мемом
«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов
«Некрасивые мужчины и глупые герои» — так японцы говорят после просмотра одного из самых популярных советских фильмов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше