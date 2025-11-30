Меню
Киноафиша
Караганда, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Злая. Часть 2
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Караганде
30 ноября 2025
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 30 ноября 2025 в Караганде
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
30
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Злая. Часть 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, RU
10:00
от 2200 ₸
17:40
от 2600 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
10:00
от 2200 ₸
15:50
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
От трогательной мелодрамы до яркого мюзикла: 4 фильма про мам, которые скрасят вечер перед праздником
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно
Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки
«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады
«Голодные игры» — практически полный плагиат японского фильма 2000 года: даже Тарантино выступил против Коллинз
Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров
А ведь Стивен Спилберг снял «Челюсти» по книге: и финал хоррора был совсем другим
Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись
Юрий Быков не всегда снимал шедевры: и дело не только в «Методе 3» — у одной драмы режиссера всего 6,2 на IMDb
Хэмилтон сказала, что будет с Сарой Коннор в следующем «Терминаторе»: таким сюжетом фанаты точно останутся недовольны
Взрослые смотрят «Зверополис 2» только чтобы узнать одно: так будут ли Ник и Джуди вместе?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667