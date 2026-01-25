Меню
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Караганде
25 января 2026
25 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 25 января 2026 в Караганде
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema Таир
г. Караганда, ул. Космонавтов, 1В
2D, RU
18:20
от 3400 ₸
21:00
от 3400 ₸
23:40
от 3000 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
17:10
от 2600 ₸
