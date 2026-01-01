Меню
Киноафиша
Фильмы
Простоквашино
Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Караганде
18 января 2026
Расписание сеансов Простоквашино, 18 января 2026 в Караганде
20:50
от 400 ₸
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, RU
14:05
от 2400 ₸
Сары-Арка 3D
г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
11:50
от 2200 ₸
