Простоквашино Расписание сеансов Простоквашино, 2026 в Караганде 10 января 2026

Расписание сеансов Простоквашино, 10 января 2026 в Караганде

Вся информация о фильме
Завтра 10 вс 11
Sary Arka cinema (Майкудук) г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
2D, RU
15:50 от 2400 ₸
Сары-Арка 3D г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
13:50 от 2400 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
