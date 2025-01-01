Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Три богатыря и свет клином Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Караганде 3 января 2026

Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 3 января 2026 в Караганде

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 1 пт 2 сб 3 вс 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Сары-Арка 3D г. Караганда, просп. Строителей, 6
2D, RU
11:50 от 2200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Мелодия их мечты
Мелодия их мечты
2025, США, биография, драма, исторический
Саша Белый был младше Каверина всего на 11 лет: в каком возрасте были актеры «Бригады» во время съемок
Даже спустя 3 года этот криминальный триллер от Apple TV смотрится на одном дыхании: всего 6 серий, а нервы треплет знатно
В Японии о таком не говорят, но эти 5 аниме круче «Унесенных призраками»: любой из списка уделает хит Миядзаки
С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка»
«Милосердие» Тимура Бекмамбетова и возвращение в Сайлент-Хилл: 6 самых ожидаемых фильмов января 2026 года
«Очень странные дела» могут повторить ошибку другого хита Netflix: зрители точно не простят такой финал для героев
Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?
Во второй раз фишка с «советским Ван Даммом» не прокатила: у «Фаната 2» провальный рейтинг в 4,6
На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный
Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал?
О спин-оффах «Бандитского Петербурга» знают единицы: а ведь там герои из любимых первых сезонов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше