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Киноафиша Фильмы Грязные деньги Расписание сеансов Грязные деньги, 2025 в Караганде 17 июня 2026

Расписание сеансов Грязные деньги, 17 июня 2026 в Караганде

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные деньги»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Сарыжайлау 3D г. Караганда, просп. Бухар жырау, 32
2D, RU
22:15 от 800 ₸
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